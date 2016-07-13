В Одесі на ходу загорілася й вщент згоріла іномарка (фото, відео)

Як повідомляє Головне управління ДСНС в області, 12 липня о 13:15 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вул. Люстдорфська дорога сталося загоряння легкового автомобіля.

На місце виклику о 13:25 прибуло пожежно-рятувальне відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Встановлено, що автомобіль Volkswagen Sharan, в якому перебувало двоє людей (чоловік і його син), раптово спалахнув. Люди встигли залишити салон, і чоловік зробив спробу самотужки загасити вогонь, але безуспішно.

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О 13:39 пожежу було ліквідовано.

Volkswagen Sharan пошкоджений на загальній площі 6 квадратних метрів і відновленню не підлягає. Ніхто не постраждав, але в автомобілі згоріли кошти, документи та інші особисті речі власника.

Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електропроводки в моторному відсіку.