У Харкові згоріли дві припарковані поруч дорогі іномарки

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 14 червня о 5:30 зі служби "102" в Московський відділ поліції надійшла інформація про загорання на вулиці Сабурівській двох автомобілів.

Читайте такожУ Києві на Пейзажній алеї спалили МАФ

Слідчо-оперативна група на місці встановила, що повністю згоріли автомобіль Mercedes, власником якого є 38-річний чоловік, а також Land Rover, який було припарковано поруч. Власником останнього є 28-річний чоловік.

За фактом події слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка та встановлюються усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві згорів автомобіль з продажу кавових напоїв. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводів. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля, моторний відсік, надбудова (обладнання для подрібнення і варіння кави), задні колеса авто.