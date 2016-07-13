Вибух вертольота на Сумщині: з'явилися фото з місця події
15:56, 13 липня 2016Суспільство
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Стали відомі подробиці надзвичайної ситуації з вертольотом Мі-2, який упав 13 липня у селі Козельне Недригайлівського району Сумської області.
Як виявилося, 28-річний пілот вертольота, піднявшись на висоту 5 метрів, помітив технічні несправності, які виникли одразу після зльоту, передає СТС.
Він вирішив не чекати подальших наслідків і вистрибнув з кабіни, упавши на поле, після чого вертоліт вибухнув.
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Наразі чоловік з незначними травмами перебуває у Недригайлівській лікарні.
За попередньою версією, причина падіння вертольота — несправна лопасть, яка під час зльоту відпала.
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