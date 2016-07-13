На Сумщині під час польоту вибухнув вертоліт: ЗМІ розповіли подробиці події

Правоохоронці встановили, що пілот піднявся на висоту 2-3 м, після чого відчув поломку вертольота, повідомляє 0542.ua.

"Пілот встиг вистрибнути і вертоліт вибухнув. Чоловік не постраждав. Перевірка за даним фактом триває", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Харківщині впав гелікоптер MI-2, є постраждалі

Зазначається, що співробітники поліції з'ясовують обставини займання техніки. Попередня версія пожежі – технічна несправність.