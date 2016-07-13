На Сумщині під час польоту вибухнув вертоліт: ЗМІ розповіли подробиці події

14:42, 13 липня 2016
Суспільство
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У середу, 13 липня, в с. Козельне Недригайлівського району Сумської області під час удобрення посівів на полі виникло загоряння вертольота МІ-2.

mil.gov.ua

Правоохоронці встановили, що пілот піднявся на висоту 2-3 м, після чого відчув поломку вертольота, повідомляє 0542.ua.

"Пілот встиг вистрибнути і вертоліт вибухнув. Чоловік не постраждав. Перевірка за даним фактом триває", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що співробітники поліції з'ясовують обставини займання техніки. Попередня версія пожежі – технічна несправність.

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