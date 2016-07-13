У Дніпрі правоохоронці вилучили арсенал боєприпасів у торговця зброєю

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили 1 кг артилерійського пороху, 2,3 тис. набоїв різного калібру, тротилову шашку, гранату Ф-1 та 4 запали для ручних гранат (УЗРГМ).

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Згідно з повідомленням, чоловік входив до організованого угруповання, учасники якого забезпечували постачання вогнепальної зброї та боєприпасів по всій території України. Співробітники спецслужби у квітні поточного року в Одесі затримали трьох спільників зловмисника, у яких вилучили два бойові пістолети з набоями, малокаліберну гвинтівку, понад 2 тис. набоїв та піротехнічні вироби.

Триває досудове слідство в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).