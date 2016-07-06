На Черкащині трьох військових затримали на продажі гранатометів (фото)

Як повідомиляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, встановлено, що військові реалізували цивільним особам понад 10 тисяч набоїв та 3 гранатомети.

«В ході обшуків у них вилучено кошти в сумі 4,5 тисячі доларів, отримані за збут вказаної зброї, та саму зброю, усунувши небезпеку для населення», - йдеться в повідомленні.

Також за місцем проживання одного з військовослужбовців виявлено та вилучено речовину рослинного походження, схожу на «канабіс», додали в прокуратурі.

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Під час досудового слідства буде перевірено походження зброї із зони АТО та перевірено інформацію щодо поширення наркотичних засобів.

Вирішується питання щодо повідомлення їм підозри за ч.2 ст.307 (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.3 ст.410 (викрадення зброї та бойових припасів) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.