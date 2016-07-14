У Хмельницькій області на злітній смузі загорівся літак Су-25
17:58, 14 липня 2016Суспільство
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14 липня у Старокостянтинові Хмельницької області близько 16 години при виконанні планових польотів на злітній смузі відбулось загорання літака Су-25.
Су-25 загорівся у Старокостянтинові / Фото ТСН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що льотчик діяв професійно та здійснив катапультування.
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"Стан здоров’я льотчика – задовільний. Пожежа ліквідована. З метою встановлення причин створена відповідна комісія", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня в с.Козельне Недригайлівського району Сумської області під час удобрення посівів на полі виникла пожежа вертольота МІ-2, він вибухнув.
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