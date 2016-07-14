"Авіаційна подія" на аеродромі у Хмельницькій області: Су-25 повністю знищено вогнем
18:30, 14 липня 2016Суспільство
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У Старокостянтинові Хмельницької області на аеродромі під час спроби злетіти загорівся військовий літак СУ-25.
Су-25 повністю згорів / Фото ТСН
Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердили у Головному управлінні ДСНС в Хмельницькій області.
Пожежу локалізовано. Літак повністю знищений вогнем. Ніхто не постраждав.
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Начальник служби пожежної безпеки Західного територіального відділу пожежної безпеки майор Вадим Дурдас підтвердив факт інциденту, зазначивши, що це була авіаційна подія. Повідомити які-небудь подробиці він відмовився.
Довідка УНІАН. У Старокостянтинові Хмельницької області розташована чинна авіаційна база Су-24М, Су-24МР та військовий аеродром.
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