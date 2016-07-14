"Авіаційна подія" на аеродромі у Хмельницькій області: Су-25 повністю знищено вогнем

У Старокостянтинові Хмельницької області на аеродромі під час спроби злетіти загорівся військовий літак СУ-25.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердили у Головному управлінні ДСНС в Хмельницькій області. Пожежу локалізовано. Літак повністю знищений вогнем. Ніхто не постраждав. Читайте такожВибух вертольота на Сумщині: з'явилися фото з місця події Начальник служби пожежної безпеки Західного територіального відділу пожежної безпеки майор Вадим Дурдас підтвердив факт інциденту, зазначивши, що це була авіаційна подія. Повідомити які-небудь подробиці він відмовився. Довідка УНІАН. У Старокостянтинові Хмельницької області розташована чинна авіаційна база Су-24М, Су-24МР та військовий аеродром.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter