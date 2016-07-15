Аваков запевняє, що перші ID-карти 14-річним оформлюватимуть безкоштовно

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Тепер ID-карти, що посвідчують особу, отримуватимуть усі громадяни, починаючи з 14 років. Із цього ж віку на чіп паспорта записуватимуться в цифровому вигляді відбитки пальців – при отриманні внутрішнього документа за бажанням, при оформленні закордонного паспорта обов'язково. Першу ID-карту 14-річним оформлюватимуть безкоштовно", - зазначив міністр.

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Також він розповів про важливість ухвалення рішення про видачу ID-карт у контексті діалогу України з Європейським Союзом щодо скасування візового режиму.

"Ця система дозволить належним чином формувати Єдиний державний демографічний реєстр, в якому вся інформація про видані громадянину документи буде зведена в загальну базу даних для повної ідентифікації особи, оформлення, видачі, обміну, визнання недійсним та знищення документа, що посвідчує особу, реєстрації місця проживання або місця перебування", - сказав Аваков.

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За його словами, до сьогоднішнього дня можна було використовувати неузгодженість баз даних із внутрішнім (на паперових носіях) і закордонними (електронних носіях) паспортами кримінальним чином - оформляти закордонний паспорт за вкраденим внутрішнім.

"Єдиний державний демографічний реєстр – одна з умов надання Україні безвізового режиму", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада схвалила обов'язковий перехід на біометричні паспорти з 14 років.