СБУ затримала двох прокурорів, які вимагали хабар у екс-депутата ВР АРК, підозрюваного у держзраді

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці задокументували, що процесуальні керівники справи вимагали в екс-депутата 45 тисяч доларів за зміну статті обвинувачення на менш тяжку. Під час "торгів" сума зменшилася до 15 тисяч доларів.

Обом працівникам прокуратури АР Крим оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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Нагадаємо, Ганиша затримали 28 квітня 2015 року на пропускному пункті "Каланчак" у Херсонській області.

На початку серпня 2015 року прокуратура Криму направила до суду обвинувальний акт стосовно нього за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Встановлено, що 6 березня 2014 року Ганиш взяв участь у засіданні Верховної Ради АР Крим, на якому було прийнято незаконне рішення про проведення "референдуму" щодо статусу Криму, на заявлених згодом результатах якого грунтує правомірність окупації Криму Росія.

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11 квітня 2014 року Ганиш продовжив свою діяльність уже в незаконно створеному органі – "Державній раді Республіки Крим" та, зокрема, брав участь у засіданні вказаного органу, на якому було прийнято так звану "Конституцію Республіки Крим" як суб’єкта РФ.

У липні 2014 року обвинувачений балотувався шляхом самовисування кандидатом в депутати так званої "Феодосійської міської ради Республіки Крим", незаконні вибори до якої були призначені так званою "Державною радою РК".