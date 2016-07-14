ВРЮ просить Раду звільнити суддю ВАСУ, який втік до окупованого Криму ще в 2014 році

Як повідомляє прес-служба ВРЮ, відповідне рішення прийнято на засіданні 14 липня за результатами розгляду дисциплінарної справи стосовно судді ВАСУ Гаманка.

Зазначається, що суддя Гаманко з 9 грудня 2014 року безпідставно не з’являється на робочому місці.

ВРЮ заявляє, що з окупованого Росією Криму було надіслано довідку, що Гаманко є непрацездатним.

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"Згідно із надісланою електронною поштою довідкою поліклінічного відділення обласної клінічної лікарні імені Семашка (м. Сімферополь) від 25 лютого 2015 року, суддя Гаманко був непрацездатним. Проте докази, що належним чином засвідчили б тимчасову непрацездатність судді Гаманка у період з 9 грудня 2014 року, відсутні", - сказано в повідомленні.

Крім того, на запит Вищої ради юстиції Департамент контррозвідки СБУ листом від 29 квітня 2016 року повідомив, що Гаманко 26 листопада 2014 року через КПВВ "Каланчак" виїхав до тимчасово окупованого Криму і на територію, підконтрольну українській владі, до цього часу не повернувся.

Також встановлено, що Гаманко працевлаштувався до незаконних установ, створених Росією на території Автономної Республіки Крим.

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"Таким чином, суддя Гаманко співпрацює з державними органами Російської Федерації, які незаконно діють на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим", – констатував доповідач, наголосивши на обґрунтованих даних щодо втрати Гаманком українського громадянства.

Водночас, за даними автоматизованої бази даних ВРЮ, суддею Гаманком у червні 2014 року була подана заява про відставку.

Таким чином, Вища рада юстиції, враховуючи викладені вище обставини, прийняла рішення внести подання до Верховної Ради про звільнення судді ВАСУ Гаманка з посади за порушення присяги.