В Україні відтворили вибух літака MH17 (фото)

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"Міжнародною спільною слідчою групою було вирішено провести натурний експеримент (арена-тест) для практичного дослідження технічних причин катастрофи літака", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, у місті Павлограді заздалегідь було підготовлено все необхідне для моделювання подібного вибуху, який стався з літаком рейсу МН17. Для того, щоб провести арена-тест, були виділені оригінальні бойові ракети з комплексу "Бук".

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Модель кабіни пілотів і елементи мішенної обстановки розміщувались на двох окремих досліджуваних майданчиках. На тій же локації експерти встановили та налагодили роботу фото-, відеозасобів та 3D-сканування об`єктів.

Дані, отримані за результатами експерименту, будуть використані для уточнення місця пуску та траєкторії ракети, якою був збитий Боїнг-777.

"Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії", що здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур, впав 17 липня 2014 року неподалік від Донецька. Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

У жовтні 2015 року Рада безпеки Нідерландів оголосила результати розслідування авіакатастрофи, згідно з якими лайнер був збитий ракетою російського виробництва, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Розслідувачі незалежної британської групи Bellingcat заявили про причетність до цього злочину російських військових.