У Bellingcat анонсували новий звіт щодо катастрофи МН17 над Донбасом

Про це в інтерв'ю DW заявив засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

"Так, ми готуємо резюме, плануємо випустити його в середині липня. Там ми коротко зберемо усе, що нам вдалося з'ясувати за ці два роки. Ми також консультувалися з експертами з різних галузей. Вони провели свій аналіз доказів, які ми зібрали", - розповів він.

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За його словами, у звіті будуть й коментарі цих експертів.

"Але буде і кілька цікавих речей. Думаю, аналіз супутникових знімків Міноборони РФ буде також напрочуд важливим", - запевнив Хіггінс.

Раніше у Bellingcat підтвердили факт переміщення російського "Бука" з Донецька у Сніжне в день катастрофи MH17 17 липня 2014 року.

6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденого на місці падіння літака нижній частині ракети Бук Venturi.