Сім'ям загиблих пасажирів збитого над Донбасом рейсу MH17 виплатять компенсацію

Голландський адвокат, який представляє інтереси багатьох сімей загиблих, заявив, що загальні риси угоди вже зрозумілі, передає Бі-бі-сі.

Згідно з міжнародним правом, Malaysia Airlines має надати компенсацію родичам кожного загиблого незалежно від причин катастрофи літака, в розмірі до 130 тисяч євро.

У прокуратурі Нідерландів очікують, що повний звіт про обставини аварії літака над Донецькою областю буде готовий восени.

Читайте такожBellingcat про російські "докази" щодо катастрофи MH17: це спроба представити неправдиві дані

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР». Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу «Бук» на сході України.