З'явилися фото реконструйованої частини збитого над Донбасом Boeing 777

Варто зазначити, що реконструкцію презентували під час звіту щодо катастрофи рейсу MH17.

Нідерландські експерти зібрали з уламків носову частину літака, катастрофа якого сталася на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які були на його борту.