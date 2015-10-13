З'явилися фото реконструйованої частини збитого над Донбасом Boeing 777
15:36, 13 жовтня 2015Світ
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В інтернеті з'явилися фото реконструйованих частин Boeing 777, збитого над Донеччиною 17 липня 2014 року.
Варто зазначити, що реконструкцію презентували під час звіту щодо катастрофи рейсу MH17.
Нідерландські експерти зібрали з уламків носову частину літака, катастрофа якого сталася на Донбасі.
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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.
Загинули усі 298 осіб, які були на його борту.
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