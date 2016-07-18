У більшості населених пунктів Львівщини відновили електропостачання
17:50, 18 липня 2016Суспільство
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У більшості населених пунктів Львівщини, знеструмлених внаслідок негоди в ніч на 18 липня, відновили електропостачання.
Залишаються знеструмленими 2 ліній електропередачі / forumdaily.com
"Станом на 16:00 год. сьогодні, 18 липня, внаслідок стихії залишаються знеструмленими 2 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 2 частково, 7 населених пунктів повністю та 3 частково у Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому, Стрийському та Яворівському районах", - повідомляє прес-служба ПАТ "Львівобленерго".
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Нагадаємо, на Львівщині рятувальники попереджають про серйозний підйом води у річках через сильні дощі.
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