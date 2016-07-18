Через зливи Львівщині загрожує підйом води у річках до 2 метрів

Про це повідомляє ZIK з посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.

Упродовж доби 18 липня на річках басейнів Сяну, Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 метра. На окремих ділянках річок до 2 метрів над рівнями, зафіксованими станом 17 липня на 8.00.

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"При сильних зливах можливе формування значного місцевого та селевого стоку. У горах існує загроза формування селей", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у ніч на 18 липня в результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач, внаслідок чого було знеструмлено 142 населених пункти в трьох областях.