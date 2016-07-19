У Львові правоохоронці викрили підпільну АЗС, вилучено понад 10 тисяч літрів пального

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, підпільна АЗС знаходилася на вулиці Моринецькій. Правоохоронці вилучили автозаправний комплекс, 4,5 тис. літрів дизпалива та 6 тис. літрів бензину марки „А-95". Орієнтовна вартість вилученого палива 250 тис. грн.

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За даним фактом складено протокол за ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Як зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Олег Стельмащук, з початку року це сьома нелегальна АЗС, діяльність якої припинено податковою міліцією області.

Шість матеріалів вже передано до судів для прийняття рішень, з них в чотирьох – судами ухвалено штрафні санкції щодо винних і рішення про конфіскацію автозаправних комплексів.