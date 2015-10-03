У Миколаєві на АЗС вибухнув бензовоз: дві людини отримали опіки (відео)

У Миколаєві двоє осіб зазнали опіків внаслідок пожежі на АЗС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, вчора, 2 жовтня, о 22.32 на АЗС „Фортуна-2013” по вул. Гречишникова, 54б, сталося загорання двох бензовозів, попередньо, через порушення правил пожежної безпеки під час переливання палива.

Один із бензовозів на базі автомобіля „Renault Premium”, що перевозив 23 тонни бензину марки А-95, згорів повністю, у другого бензовоза на базі автомобіля „МАЗ-5334” з причепом, що перевозив 15 тонн бензину марки А-95, вогнем пошкоджена лише кабіна, йдеться в повідомленні.

О 01.25 пожежу ліквідували. «Внаслідок пожежі отримали опіки 2-го ступеню тулуба та верхніх кінцівок 2 водія, яких госпіталізовано до Миколаївської міської лікарні», - інформує ДСНС.

При цьому зазначається, що «завдяки злагодженим та оперативним діям пожежників врятовано автозаправочну станцію та недопущено розповсюдження вогню на підземні ємності з паливом».