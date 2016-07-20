Один із поранених під час теракту у Ніцці українців розповів подробиці кривавої ночі (відео)

Про це він написав на своїй сторінці у ВКонтакте.

Він розповів, що під час теракту в Ніцці він був у групі з восьми людей. Після закінчення феєрверків вони вийшли на променад і попрямували в бік старого міста. Це було останнє, що запам’ятав Костюк.

Коли вантажівка терориста почала наближатися, семеро людей з його групи встигли зіскочити в останній момент в бік пляжу на каміння.

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"Одна людина не встигла, і загинула на місці під колесами вантажівки. Із семи людей що зіскочили на каміння, всім пощастило по-різному: мій друг Міша загинув від падіння, один хлопець у комі, ще один пошкодив спину, і у мене був глибокий поріз ноги і струс мозку. Інші отримали легкі подряпини або взагалі відбулися переляком", - написав українець.

Як йому потім розповіли, він десь на 10 хвилин знепритомнів від падіння, його знайшов друг.

"Я не розумів нічого що відбувалось, і намагався викликати таксі, але друзі змусили мене сісти в швидку. Далі був тимчасовий госпіталь у найближчому казино, потім інший госпіталь в приміщені місцевого клубу, і тільки тоді мене відправили в звичайний госпіталь десь за 40 хвилин їзди від міста. Єдине, що я пам’ятаю з госпіталю, це те як зашивали рану на нозі, і потім виписали біля четвертої ночі", - розповів Костюк.

Нагадаємо, в результаті теракту 14 липня у Франції загинули понад 80 осіб. Відповідальність за організацію теракту взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава". Виконавець теракту - 31-річний тунісець Мохамед Лахуаедж Булель - в'їхав на вантажівці у натовп людей на Англійській набережній в Ніцці і проїхав близько двох кілометрів, перш ніж поліції вдалося його зупинити.