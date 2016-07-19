У Франції ідентифікували тіла всіх 84 жертв теракту в Ніцці

Про це повідомив прокурор Парижа, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro. Зазначається, що ідентифікація є складним процессом, що вимагає висновків комісії у складі різних медичних працівників.

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Після ідентифікації тіл будуть видані свідоцтва про смерть і дозволи на поховання, а тіла повернуть родинам.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня у Ніцці після салюту з нагоди Дня взяття Бастилії вантажівка в'їхала у натовп людей, що поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людях.

Внаслідок атаки, яку французька влада назвала терактом, загинули 84 людини. Ще 60 отримали поранення, стан 50 людей критичний.

За свідченням очевидців, вантажівка на високій швидкості протягом 2 км їхала крізь натовп, перш ніж зупинилася.

Пізніше прокуратура Франції підтвердила, що теракт у Ніцці вчинив 31-річний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, який мав подвійне громадянство Франції та Тунісу.