Вбивство журналіста Шеремета: розглядається версія замаху на Олену Притулу

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"Слідчі розглядають й ці версії. Зараз, мабуть, передчасно озвучувати якісь основні", – сказала вона.

Максимець додала, що також проводяться слідчі дії біля дому Шеремета і Притули, де машина була припаркована вночі.

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"Також встановлюється, чи були там відеокамери, встановлюється, чи були там, можливо, свідки, які володіють якоюсь інформацією з цього приводу", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".