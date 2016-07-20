Луценко: серед версій вбивства Шеремета є професійна діяльність і дестабілізація ситуації в Києві

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час наради силовиків з президентом України, повідомили у прес-службі глави держави.

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Луценко повідомив, що створена слідчо-оперативна група. «Крім версії вбивство через професійну діяльність, ми розглядаємо можливість версії дестабілізації ситуації в центрі столиці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене в спосіб, небезпечний для життя багатьох людей. Журналіст останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".