В зоні проведення АТО запрацювала ще одна українська радіостанція

«Регуляторний орган на черговому засіданні 20 липня вніс зміни до додатку рішення Національної ради від 18.12.2014 № 1458 «Про мовлення телерадіоорганізацій на території проведення антитерористичної операції», надавши дозвіл тимчасово мовлення на частоті 88,4 МГц у Бахмуті Донецької області радіостанції «Арта плюс», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, станом на сьогодні у населених пунктах Луганської та Донецької областей в зоні проведення АТО здійснюють мовлення 10 телерадіоорганізацій більш ніж на 50 частотах.

Довідка УНІАН. Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.