Порошенко випробував систему захищеного відеоконференцзв’язку (відео)

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко випробував систему захищеного відеоконференцзв’язку, зателефонувавши голові Чернігівської обласної державної адміністрації Валерію Кулічу, який поінформував президента про поточну ситуацію в області.

Президент зазначив, що використання захищеного конференцзв’язку розширює можливості ефективної координації та взаємодії з регіонами України та наголосив, що "в умовах війни інформація, яка буде передаватися цими каналами зв’язку, буде захищена від тих вух, для яких ця інформація не передбачена".

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Порошенко наголосив на потенціалі захищеного відеоконференцзв’язку.

"Це створює нові можливості для покращення координації нашої роботи з регіонами. І не лише губернаторами. Коло абонентів в областях буде значно розширено", - підкреслив президент.

Главі держави також були продемонстровані виїзні вузли зв’язку та засоби урядового польового зв’язку. Окрема частина програми була присвячена перспективам нових інвестиційних проектів в Україні.

Порошенко також зазначив, що ДССЗЗІ дуже активно проводить роботу з модернізації систем захисту інформації.

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"Наприкінці 2013 – на початку 2014 років ситуація була жахливою. Ми мали повністю російське програмне забезпечення. Ми мали повністю відкритий доступ країни-агресора до усіх наших державних таємниць і фактично з нуля, з чистого аркушу, доводилося розробляти технічні та програмні засоби захисту інформації, забезпечити кардинальне переобладнання та перезавантаження систем конфіденційного зв’язку", - сказав він.

Президент також відзначив важливість співпраці Держспецзв’язку з Міністерством оборони, Службою безпеки України та прикордонниками щодо забезпечення захисту військового зв’язку та секретної інформації, яка принесла позитивні результати.