У Києві чиновники ДФС торгували базою даних митної служби

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, співробітники спецслужби спільно зі столичною прокуратурою провели у рамках кримінального провадження щодо хабарництва обшуки у приміщеннях Державної фіскальної служби України та за місцями проживання трьох посадовців департаменту.

Читайте такожПомічник генсека ООН: Нам регулярно повідомляють про неофіційні в'язниці СБУ на Донбасі

«Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, флеш-носії та інші докази продажу посадовцями департаменту через посередників інформації з бази даних митної служби», - йдеться в повідомленні. Тривають невідкладні слідчі дії.