У Києві чиновники ДФС торгували базою даних митної служби
18:58, 21 липня 2016Суспільство
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СБУ викрила працівників Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України, які торгували інформацією з бази даних митної служби.
У Києві чиновники ДФС торгували базою даних митної служби / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, співробітники спецслужби спільно зі столичною прокуратурою провели у рамках кримінального провадження щодо хабарництва обшуки у приміщеннях Державної фіскальної служби України та за місцями проживання трьох посадовців департаменту.
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«Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, флеш-носії та інші докази продажу посадовцями департаменту через посередників інформації з бази даних митної служби», - йдеться в повідомленні. Тривають невідкладні слідчі дії.
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