СБУ повідомила про ще дві версії вбивства Шеремета

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Тандіт озвучив прохання спецслужб до політиків і експертів утриматися від піару і надмірних коментарів.

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"Їх вже шість (версій - УНІАН.), я можу лише назвати попередні чотири", - розповів Тандіт, зазначивши, що слідство також прислухається до версії нардепа Сергія Висоцького, який припустив, що вбивство Шеремета може стати початком спецоперації проти держбезпеки України.

"Те, що сказав народний депутат Висоцький, має велике значення, можу підтвердити, що одна з основних версій, яка розглядається зараз силовиками – це спроба, через це вбивство, дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. Але не тільки це використовується вбивство, будуть ще й інші новини, які, на жаль, будуть намагатися використовувати для того, щоб показати, що в Україні немає влади, що силовики не контролюють ситуацію", - поділився Тандіт.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила подробиці вибуху та 4 версії слідства.

«Розглядається 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації); замах на Олену Притулу», - повідомив раніше Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".