На Полтавщині прокурора затримали на хабарі у 195 тисяч (відео)

Як повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області, прокурора було затримано 21 липня.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Вирішується питання щодо оголошення про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.

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Готується наказ про звільнення зазначеної особи з органів прокуратури.

Як повідомляє СБУ, правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від фермера 19 тисяч доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 60 гектарів. За цю суму він обіцяв допомогти "вирішити питання" із землею в райдержадміністрації.

Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою затримали хабарника у власному будинку після отримання 195 тисяч гривень.