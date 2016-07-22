Луценко анонсував допит журналістів "17 каналу", які першими з'явились на місці вбивства Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на прес-конференції в Ужгороді.

«Зараз робиться все, щоб отримати експертний висновок про тип вибухівки та самого вибухового пристрою, а також ряд інших дій щодо осіб, котрі перебували на місці закладення вибухівки», - сказав він.

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«В тому числі і журналісти сумновідомого каналу, які випадково встигають першими на резонансні вбивства, також знаходяться в полі зору правоохоронців», - додав Луценко і зазначив, що вказані журналісти будуть допитані.

Як повідомлялося, Шеремет загинув 20 липня вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Знімальна група «17 каналу» з’явилася практично відразу на місці трагедії. Свою появу журналісти пояснили тим, що очікували в тому районі зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком, який на той момент був за кордоном.