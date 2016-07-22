Вибухівку під машину Шеремета заклала жінка: відео з камер спостереження і хронологія подій
З'явилися записи камер спостереження, зроблені за кілька годин до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Вибуховий пристрій під автомобіль Subaru, на якому Павло поїхав на ранковий ефір, заклала жінка, передає "Обозреватель", у розпорядженні якого виявилися відеозаписи.
На записах камер видно, що з нею у парі працював й чоловік.
Видання також наводить хронологію подій:
Невідомий чоловік о 00 годин 22 хвилини (час зафіксувала камера спостереження) підходить до припаркованого автомобіля, на якому вранці підірвався Шеремет. Чоловік підійшов до автомобіля, присів біля водійських дверей і підготував все для прикріплення вибухового пристрою - протер днище Subaru.
О 2 години 33 хвилини чоловік та жінка йдуть у напрямку будинку, де жив Шеремет - з вул. Ярославів Вал вниз на Івана Франка (по парній стороні) - на відстані близько 15 метрів один від одного.
У руках жінки сумку або пакет - помітно, що ноша важка. За інформацією "Обозревателя", слідство вважає, що саме в ній була вибухівка.
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О 2:38 бачимо, що ці двоє зустрілися, перекинулись кількома словами і розійшлися по різних сторонах дороги. Чоловік став імітувати ходу людини, яка добряче випила.
О 2 годині 39 хвилин чоловік йде вниз, а жінка в цей час зупиняється біля автомобіля Subaru, мабуть, дістає із сумки/пакета вибуховий пристрій і закладає його під днище (у районі водійського сидіння), після чого йде. Процес закладки зайняв не більше хвилини.
За версією слідства, чоловік, перебуваючи через дорогу, "страхував" жінку-кілера.
Джерело "Обозревателя" повідомило, що місце вглибині двору, де зазвичай паркували Subaru, виявилося зайнятим мікроавтобусом з іногородніми номерами. Щойно автомобіль Притули поставили на вільне місце, бус виїхав. Чи було це випадковістю - поки не відомо. Однак перевіряється версія, що це було зроблено навмисно, для полегшення роботи кілерів - тобто змусити водія Subaru поставити автомобіль подалі від вікон, у зручному для закладання вибухового пристрою місці.
Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику "Української правди" Олені Притулі, однак її в машині не було.
Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.
Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.
Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".