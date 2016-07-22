Вибухівку під машину Шеремета заклала жінка: відео з камер спостереження і хронологія подій

Вибуховий пристрій під автомобіль Subaru, на якому Павло поїхав на ранковий ефір, заклала жінка, передає "Обозреватель", у розпорядженні якого виявилися відеозаписи.

На записах камер видно, що з нею у парі працював й чоловік.

Видання також наводить хронологію подій:

Невідомий чоловік о 00 годин 22 хвилини (час зафіксувала камера спостереження) підходить до припаркованого автомобіля, на якому вранці підірвався Шеремет. Чоловік підійшов до автомобіля, присів біля водійських дверей і підготував все для прикріплення вибухового пристрою - протер днище Subaru.

О 2 години 33 хвилини чоловік та жінка йдуть у напрямку будинку, де жив Шеремет - з вул. Ярославів Вал вниз на Івана Франка (по парній стороні) - на відстані близько 15 метрів один від одного.

У руках жінки сумку або пакет - помітно, що ноша важка. За інформацією "Обозревателя", слідство вважає, що саме в ній була вибухівка.

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О 2:38 бачимо, що ці двоє зустрілися, перекинулись кількома словами і розійшлися по різних сторонах дороги. Чоловік став імітувати ходу людини, яка добряче випила.

О 2 годині 39 хвилин чоловік йде вниз, а жінка в цей час зупиняється біля автомобіля Subaru, мабуть, дістає із сумки/пакета вибуховий пристрій і закладає його під днище (у районі водійського сидіння), після чого йде. Процес закладки зайняв не більше хвилини.

За версією слідства, чоловік, перебуваючи через дорогу, "страхував" жінку-кілера.

Джерело "Обозревателя" повідомило, що місце вглибині двору, де зазвичай паркували Subaru, виявилося зайнятим мікроавтобусом з іногородніми номерами. Щойно автомобіль Притули поставили на вільне місце, бус виїхав. Чи було це випадковістю - поки не відомо. Однак перевіряється версія, що це було зроблено навмисно, для полегшення роботи кілерів - тобто змусити водія Subaru поставити автомобіль подалі від вікон, у зручному для закладання вибухового пристрою місці.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику "Української правди" Олені Притулі, однак її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".