Вулицю Суворова в Києві запропонували перейменувати на честь Павла Шеремета

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція про перейменування вулиці Суворова на вулицю Павла Шеремета.

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Відповідну петицію опубліковано на сайті Київради 22 липня о 23:33.

«Павло Шеремет був одним із керівників онлайн-видання "Українська правда", редакція якого знаходиться за адресою: вул. Суворова, 4/6. За цією ж адресою також знаходиться вільний простір та коворкінг #MediaHub, в якому Павло Шеремет протягом останнього року разом із колегами проводив школу журналістики "Української правди", а також редакція Громадського ТВ, Слідство.Інфо, ГО "Центр UA", Центр протидії корупції. Саме за цією адресою Павла Шеремета можна було побачити практично щодня», - сказано у петиції.

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«Саме тут розташована максимальна кількість медійників і громадських активістів, для яких буде великою честю працювати на вулиці ім. Павла Шеремета, сповідуючи його принципи та цінності, робити все можливе для захисту та розвитку свободи слова в Україні», - йдеться у тексті.

Станом на 11:00 суботи під петицією зібрано 79 підписів.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і ФБР. Журналіста поховають сьогодні у Мінську.