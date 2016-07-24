Драма про українських заробітчан "Гніздо горлиці" перемогла на Одеському кінофестивалі

Як передає кореспондент УНІАН, переможець оголошений на урочистій церемонії увечері 23 липня. Призовий фонд склав 50 тис. грн.

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Історія розповідає про українську жінку Дарину, яка вирушила до Італії для того, щоб знайти роботу і прогодувати свою сім'ю в Україні. Поки вона заробляє гроші за кордоном, її сім'я в Україні поступово розвалюється.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня нагороду «Золотий Дюк» за внесок у кіномистецтво вручили британському сценаристу і режисеру Крістоферу Хемптону.