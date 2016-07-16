На Одеському кінофестивалі "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво отримав британський режисер

Як передає кореспондент УНІАН, вручення відбулося ввечері 15 липня в Одеському національному академічному театрі опери та балету в рамках урочистої церемонії відкриття ОМКФ.

Читайте такожВ Одесі відкрився міжнародний кінофестиваль (фото)Статуетку вручила президент фестивалю Вікторія Тігіпко. Хемптон, який також очолив журі Міжнародної конкурсної програми, відзначив, що зазвичай нагорода вручається за заслуги наприкінці кар'єри.

«Але навіть після 50 років, які пройшли з тих пір, як була поставлена моя перша п'єса, я хочу сприймати цю нагороду як заохочення творити далі», - сказав британський кінематографіст.

До міжнародного журі увійшли також член Європейської кіноакадемії Ребекка О'Брайєн, призер ОМКФ-2015 Єва Нейман, американський режисер Алекс Росс Перрі й знаменитий продюсер Уберто Пазоліні.

Разом зі складом журі були оголошені й фільми конкурсних програм: у міжнародному конкурсі буде представлено 12 картин, до конкурсу європейських документальних фільмів увійшли 6 робіт, а національна програма побила рекорд фестивалю - понад 300 робіт подали заявки на участь, з яких конкурс потрапили 5 повнометражних і 21 короткометражна картина.

Як повідомляв УНІАН, 7-й Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме в Одесі до 23 липня.