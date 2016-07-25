В Ізмаїлі закрили кафе, в якому отруїлися шаурмою 86 осіб

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби щодо інформації про спалах сальмонельозу, пов’язаний із вживанням шаурми в Ізмаїлі.

Зазначається, що станом на 23 липня на лікуванні в інфекційній лікарні перебувало 86 хворих, у тому числі 15 дітей. У 43 підтверджено діагноз сальмонельоз (salmonella blegdam).

Згідно з повідомленням, у ході оперативно проведеного епідрозслідування, яке розпочалось 19 липня після отримання першого повідомлення про захворювання серед людей, встановлено, що "причиною спалаху стало вживання шаурми, виготовленої в кафе First food".

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В результаті санепідобстеження кафе, проведеного фахівцями управління Держпродспоживслужби, було встановлено, що його експлуатація здійснювалася самовільно без дозвільних документів, із грубими порушеннями санітарного законодавства за відсутності гарячої проточної води та елементарних гігієнічних умов для приготування продукції, наголосили у відомстві.

З метою недопущення розповсюдження спалаху кишкових інфекцій 20 липня було "припинено експлуатацію кафе First food із демонтажем технологічного обладнання".

Крім того, було проведено рейдові обстеження 12 закладів громадського харчування з реалізації шаурми, хот-догів, пиріжків, в яких виявлено порушення санітарного законодавства, у зв’язку з чим експлуатацію всіх закладів припинено.

Також зазначається, що бактеріологічні дослідження харчових продуктів, води питної, змивів, відібраних у вогнищі сальмонельозу (кафе First food) та в перевірених закладах громадського харчування, продовжуються.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області розгорнуто широку санітарно-освітню роботу серед населення Ізмаїла та області з питань профілактики кишкових інфекцій та харчових отруєнь із наданням профілактичних рекомендацій щодо дотримання гігієнічних вимог при купівлі, зберіганні та вживанні продуктів харчування, недопущення вживання готових страв із мережі дрібно-роздрібної торгівлі, де немає елементарних гігієнічних умов.