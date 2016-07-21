Поліція розслідує масове отруєння шаурмою в Ізмаїлі, постраждалих вже 70

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

Поліція зазначає, що 20 липня близько 17:05 до чергової частини Ізмаїльського відділу надійшло повідомлення про те, що до інфекційної лікарні Ізмаїла за допомогою з симптомами харчової токсикоінфекції та гострої кишкової інфекції звернулась 41 людина, з яких 9 дітей і 32 дорослих.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що всі госпіталізовані громадяни купили в одному з закладів міста шаурму.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

На даний час проводиться перевірка закладів з продажу шаурми, пиріжків, хот-догів і соків фреш. Призначені необхідні експертизи. За її результатами буде встановлена причина отруєння людей, яка викликала кишкову інфекцію. Досудове слідство триває.