Убивство Шеремета: у ГПУ анонсували "серйозні публічні заяви" з фотороботами підозрюваних
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що робота з відеозаписами з різних джерел дасть можливість слідству встановити та ідентифікувати перших підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Про це він повідомив в ефірі «112 Україна».
За його словами слідство має декілька дуже важливих відеозаписів, які аналізуються слідчими МВС, ГПУ, групою експертів з ФБР США.
«Ми будемо найближчим часом готові до серйозних публічних заяв із можливими (фото)роботами підозрюваних», - додав Луценко.
«Вони (фахівці з ФБР - УНІАН) вже декілька днів працюють над експертизою вибухової речовини і дали нам достатньо важливі дані, також вони проводять експертизу постраждалого автомобіля і головне, на цей момент вони допомогли нам з роботою з відеозаписами з різних джерел, які дадуть, я впевнений, нам можливість встановити перших підозрюваних та ідентифікувати їх», - заявив генпрокурор.
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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і ФБР.