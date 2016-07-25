Убивство Шеремета: у ГПУ анонсували "серйозні публічні заяви" з фотороботами підозрюваних

Про це він повідомив в ефірі «112 Україна».

За його словами слідство має декілька дуже важливих відеозаписів, які аналізуються слідчими МВС, ГПУ, групою експертів з ФБР США.

«Ми будемо найближчим часом готові до серйозних публічних заяв із можливими (фото)роботами підозрюваних», - додав Луценко.

«Вони (фахівці з ФБР - УНІАН) вже декілька днів працюють над експертизою вибухової речовини і дали нам достатньо важливі дані, також вони проводять експертизу постраждалого автомобіля і головне, на цей момент вони допомогли нам з роботою з відеозаписами з різних джерел, які дадуть, я впевнений, нам можливість встановити перших підозрюваних та ідентифікувати їх», - заявив генпрокурор.

Читайте такожГПУ порушила справу через оприлюднення відео з ймовірними вбивцями Шеремета

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і ФБР.