В окупованому Криму вдвічі зменшили кількість місць для мирних зібрань

Про це повідомляє Кримська правозахисна група на своєму сайті, передає РБК-Україна.

"Так званий Радмін Криму прийняв постанову від 04.07.2016 р. №315 "Про внесення змін в постанову Ради міністрів Республіки Крим від 12.11.2014 р. №452", згідно з яким кількість спеціально відведених місць для проведення публічних заходів (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетувань) в Криму скорочено у два рази", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають правозахисники, причина такого скорочення у документі не вказана.

Читайте такожРепресії у Криму: суд залишив під вартою чотирьох кримськотатарських політв’язнів

Таким чином, значно менше залишили допустимих місць для мирних зібрань в Євпаторії, Судаку, Ялті. Також вдвічі скоротили місця для проведення мирних зібрань в Джанкої, Красноперекопську, Радянському, Сакському, Бахчисарайському, Ленінському і Нижньогірському районах.

Більш того, в Красноперекопському, Красногвардійському, Чорноморському і Джанкойському районах скоротили такі місця в три рази, а в Керчі - в п'ять разів. Також у Керчі тепер не можна буде проводити мирні масові акції біля будівлі міської влади.

"Таким чином, в Криму влада необгрунтовано обмежує право на свободу зібрань, яке закріплено у статті 20 Загальної декларації прав людини, статті 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статті 11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод", - наголошують правозахисники.

В організації вважають, що нова політика влади Криму позбавляє людей реалізувати одну з головних завдань будь-якого мирного зібрання - провести акцію або мітинг в зоні видимості і чутності тієї аудиторії, до якої вони хочуть звернутися.