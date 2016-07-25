МЗС України відреагувало на візит Медведєва до окупованого Криму, назвало виправдання "нікчемними"

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України у зв’язку із перебуванням Медведєва на тимчасово окупованій території АР Крим.

«Чергове відвідання посадовою особою Російської Федерації Автономної Республіки Крим, яка є невід’ємною частиною України, свідчить про триваюче нехтування російською стороною Статутом ООН, Резолюцією ГА ООН А/RES/68/262 «Територіальна цілісність України», Бакинською Декларацією та Резолюціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ, іншими принципами та нормами міжнародного права», - наголосили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що Автономна Республіка Крим та м.Севастополь були, є і залишатимуться територією України в її міжнародно-визнаних кордонах.

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«Це визнається всім цивілізованим світом, який надав належну оцінку діям російської сторони і продовжує застосовувати відповідні обмежувальні заходи. Відтак спроби посадовців Росії інтерпретувати подібні «візити» в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними», - заявили в МЗС України.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.