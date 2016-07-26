Зарплата військових повинна зрости з урахуванням інфляції - РНБО

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, під головуванням Турчинова відбулась нарада з питання підготовки оборонного бюджету на 2017 рік за участю керівників всіх силових міністерств та відомств, а також міністерства економіки та міністерства фінансів.

Секретар РНБО сказав, що, враховуючи загрози, які стоять перед країною, «ми не можемо зменшити обсяги фінансування сектору безпеки і оборони». «Саме тому, вимога Стратегії національної безпеки щодо фінансування сектору безпеки і оборони у розмірі 5% від ВВП повинна чітко виконуватись», - заявив Турчинов.

Окрім того, секретар РНБО наголосив на необхідності компенсувати незабезпечені видатки на оборону поточного року «у зв‘язку із невирішеним питанням у парламенті щодо наповнення Спеціального фонду за рахунок заарештованих коштів оточення Януковича».

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«Разом з проектом бюджету на наступний рік ми повинні відпрацювати Державне оборонне замовлення на 2017 рік, віддаючи перевагу сучасним ракетним комплексам, потужним артилерійським системам, засобам ППО, радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки тощо», - додав Турчинов.

При цьому секретар РНБО зауважив, що зарплатня військових повинна збільшитись з урахуванням інфляції. На його переконання, необхідно "підтримувати статус професії військовослужбовця як найбільш престижної та важливої професії в країні".