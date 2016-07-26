Поблизу територіальних вод України виявили два кораблі російського Чорноморського флоту

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у штабі Командування українських ВМС.

За інформацією представника штабу флоту, одразу ж піднятий у повітря з відповідним завданням вертоліт морської авіації також ідентифікував цілі. Невдовзі російські кораблі залишили район.

Як також стало відомо, «Пытливый» і «Экватор» наблизились до ділянки морського кордону України з метою ведення спостереження за розгортанням морської компоненти українсько-американського навчання «Сі Бриз-2016». Це підтверджує той факт, що у подальшому російські кораблі пересувалися в напрямку за кораблями-учасниками маневрів.

Читайте такожРосія встановила бурові вишки на українських газових родовищах у Чорному морі (відео)

Як повідомляв УНІАН, минулого року під час проведення навчання серії «Сі Бриз» російські кораблі також вели спостереження у безпосередній близькості.

Навчання «Сі Бриз-2016» тривають у Одеській і Миколаївській областях та в північно-західній частині Чорного моря з 18 по 30 липня.