Сьогодні розпочинається активна фаза військових навчань "Сі Бриз-2016"

Про це сказав речник Міністерства оборони підполковник Олексій Чернобай. "До маневрів залучаються 25 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення українських, американських, румунських і турецьких ВМС. Близько 20 літаків і вертольотів", - сказав він.

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Речник зауважив, що, крім кораблів ВМС, флот України на навчаннях представляють катери Державної прикордонної служби.

В ході активної фази, зазначив Чернобай, учасники навчань практично відпрацюють дії багатонаціональних штабів і сил під час проведення міжнародної операції зі встановлення миру за стандартами провідних країн світу.

Він також зазначив, що напередодні під час водолазних тренувань здійснювався пошук, огляд та знешкодження підводних вибухонебезпечних предметів. При цьому вперше в рамках "Сі Бриз" військові застосовували новітнє підводне обладнання для виявлення та ідентифікації вибухонебезпечних предметів: підводні керовані роботи, антимагнітне спорядження, локатор бокового огляду та мобільну барокамеру.

Загалом у багатонаціональних навчаннях "Сі Бриз-2016" беруть участь близько 4 тисяч військовослужбовців із 16 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, навчання "Сі Бриз-2016" стартували 18 липня і триватимуть до 30 липня.