Оголошення міста-господаря Євробачення-2017 перенесли "на невизначений термін"

11:49, 27 липня 2016
Суспільство
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Визначення міста-переможця конкурсу на проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 перенесено на невизначений термін.

Фото wikimedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури Євген Нищук сказав журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.

"Сьогодні не буде визначено місто, виникли труднощі фінансового характеру", - сказав він. Міністр додав, що причиною перенесення стала затримка з фінансовими гарантіями, однак не уточнив, якими саме.

За словами Нищука, визначення переможця перенесено на невизначений термін.

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Раніше міністр анонсував, що 27 липня буде оголошено місто, яке прийматиме міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2017 році.

Нагадаємо, після перемоги української співачки Джамали на Євробаченні-2016 Україна стала наступною країною, що прийматиме цей конкурс.

Бажання провести у себе Євробачення-2017 висловили Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Кабінет міністрів оголосив конкурс серед міст, які претендують на проведення Євробачення-2017. 22 липня стало відомо, що у фінал конкурсу вийшли Київ, Одеса та Дніпро.

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