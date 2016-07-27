Оголошення міста-господаря Євробачення-2017 перенесли "на невизначений термін"

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури Євген Нищук сказав журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.

"Сьогодні не буде визначено місто, виникли труднощі фінансового характеру", - сказав він. Міністр додав, що причиною перенесення стала затримка з фінансовими гарантіями, однак не уточнив, якими саме.

За словами Нищука, визначення переможця перенесено на невизначений термін.

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Раніше міністр анонсував, що 27 липня буде оголошено місто, яке прийматиме міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2017 році.

Нагадаємо, після перемоги української співачки Джамали на Євробаченні-2016 Україна стала наступною країною, що прийматиме цей конкурс.

Бажання провести у себе Євробачення-2017 висловили Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Кабінет міністрів оголосив конкурс серед міст, які претендують на проведення Євробачення-2017. 22 липня стало відомо, що у фінал конкурсу вийшли Київ, Одеса та Дніпро.