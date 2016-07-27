Україна припинила дію угоди з РФ про співробітництво в сфері молодіжної політики
11:50, 27 липня 2016Суспільство
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Кабінет міністрів припинив дію міжурядової угоди з Росією про співробітництво в галузі молодіжної політики.
Україна зупинила дію угоди з РФ про співробітництво в сфері молодіжної політики / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі молодіжної політики" була прийнята на засіданні уряду.
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Як зауважив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, "після початку збройної агресії РФ проти України де-факто була припинена будь-яка співпраця Міністерством молоді та спорту з відповідними структурами РФ у галузі молодіжної політики".
"Оскільки збройна агресія продовжується, існує потреба привести фактичне положення до юридичного", - пояснив Жданов.
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