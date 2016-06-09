Пайєтт: світова спільнота недостатньо усвідомлює роль Росії у війні на Донбасі

Про це посол США сказав в ефірі радіостанції "Армія-FM". Дипломата попросили розповісти, наскільки війна в Україні для громадян США є незнаною війною, і наскільки Сполучені Штати на собі відчувають інформаційний тиск або інформаційну агресію з боку Росії.

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"Я думаю, що значна частина розрахунку Кремля спочатку цієї агресії полягала у тому, що вони намагалися прорахувати, що їм буде дозволено зробити, як далеко вони можуть зайти без провокування міжнародної реакції. Саме з такими міркуваннями вони направили в Крим "маленьких зелених чоловічків", і це не було жодним секретом для уряду Сполучених Штатів, наша розвідка добре розуміла, що Росія робить. Мета цього полягала у тому, щоб створити плутанину. І в інформаційній війні мета Росії полягає не у тому, щоб навести свої аргументи, мета полягає, щоб виграти війну в цілому. Як ми кажемо - вони перетворили інформацію на зброю", - наголосив Пайєтт.

На думку посла, американці небагато знають про те, через що пройшла Україна за останні більш ніж два роки.

"Всі знають, звичайно, про зенітно-ракетний комплекс «Бук» та рейс MH17, багато людей знають історію Донецького аеропорту, але я не думаю, що у Сполучених Штатах чи у Європі усвідомлюють, що Росія продовжує тут робити. Росія продовжує надавати оперативно-тактичну і розвідувальну допомогу для армій так званих «ДНР» і «ЛНР». Росія продовжує ротацію своїх військ і продовжує постачати зброю і боєприпаси", - заявив Пайєтт.

При цьому він нагадав, що минулого тижня проросійські бойовики збили два безпілотні літальні апарати, які належали місії ОБСЄ. Як зазначив посол, один з безпілотників було збито протиповітряною ракетою, а інший - 122-мм артилерією. Пайєтт наголосив, що в обох випадках безпілотники було збито сучасною, забороненою, відповідно до Мінських угод, зброєю, яка постачається з Росії.

"Це важливо для України, і для Сполучених Штатів, і ваших інших партнерів, продовжувати підкреслювати, що у цій війні є агресор і є жертва, і що Кремль не виконує ті зобов'язання, які взяв за Мінськими угодами", -наголосив Пайєтт.