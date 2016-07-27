На Житомирщині перекрили канал поставок метадону, який ховали у брусках мила

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ в області, правоохоронці встановили, що організатори наркобізнесу, жителі Запоріжжя, отримували метадон з-за кордону та ховали його у брусках мила. Через одну зі служб поштової доставки вони переправляли наркотик дилерам у інших регіонах України.

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У Житомирі товар отримувала місцева жителька і збувала місцевим наркозалежним. Скільки саме було реалізовано метадону, зараз встановлює слідство. Серед її клієнтів були й ув’язнені однієї з колоній. Перевіряється інформація про причетність до передачі метадону працівників пенітенціарної служби.

Співробітники СБУ затримали наркодилера 26 липня після отримання посилки з метадоном, вартість якого зараз встановлює експертиза.

У Запоріжжі правоохоронці цього тижня також затримали двох організаторів цього наркобізнесу, спільників житомирянки. Під час обшуку за місцем їхнього проживання було виявлено обладнання для фасування метадону та підготовлені бруски мила.

Як розповіли УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, житомирянці сьогодні повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Стосовно організаторів наркобізнесу продовжуються відповідні процесуальні дії.

Триває досудове розслідування.