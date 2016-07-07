У Дніпропетровській області правоохоронці вилучили у жінки наркотичні речовини на 5 мільйонів

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі управління.

У жінки виявлено 15 кг макової соломи, 7 літрів наркотичної речовини «опій екстракційний», 1 кг готової до вживання марихуани, та насадження рослин коноплі. Вартість вилученого, за цінами «чорного ринку», складає понад 5 млн грн.

Крім того, у жінки виявлено психотропні пігулки «метадон», яку їй поставляли дві медсестри однієї з криворізьких лікарень.

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Вартість викраденого неврахованого за документами метадону складає 20 тис. грн.

Згідно з повідомленням, наразі усе вилучене направлено на експертизу. Відкрито кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України.

Медсестрам та їх спільниці-наркодилеру загрожує покарання позбавленням волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.