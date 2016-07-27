У Харкові бійці АТО з протезами візьмуть участь у спортивних "Іграх героїв"

В одному з харківських спортклубів проведуть "Ігри героїв" - аналог американських ігор, у яких брали участь бійці, що пройшли війну у В'єтнамі. Про це повідомляє місцевий портал 057.ua.

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"Під час таких ігор бійці показували, на що здатні, незважаючи на те, що вони з протезами", - розповідає один з організаторів заходу Андрій Дідик.

Ідея такого змагання і лягла в основу українських "Ігор героїв", які відбудуться в Харкові 31 липня.

"Харків став другим містом, яке проведе "Ігри героїв". Першим був Київ. Ми вирішили продовжити їх ініціативу. Трохи розширили її. Адже в Києві брали участь тільки кияни, а у нас бійці зі всієї України", - говорить Дідик.

Всього взяти участь планують 15 бійців з Одеси, Дніпра, Полтави та Харкова. Серед них двоє – в інвалідних візках. Для них визначили окремі дисципліни. Інші ж покажуть свою майстерність у кроссфіті.

"На жаль, багато бійців падають духом. Ми ж хочемо показати, що після поранення є життя. У тому числі і спортивне", - кажуть організатори проекту.

Багато з хлопців, які візьмуть участь в "Іграх" досі перебувають на службі.

"З передової вони пішли, але все ще служать на інших локаціях", - розповідають організатори.

"Ігри героїв" будуть мати не зовсім змагальний характер. Їх мета - показати свої вміння та силу, незважаючи на складності, які принесло життя. Тому переможців не буде.

Всі учасники отримають призи. Зібрані під час "ігор" благодійні внески будуть витрачені на реабілітацію поранених бійців.