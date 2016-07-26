На лікуванні у закладах Міноборони перебуває 141 військовий, поранений в АТО

Про це сказав речник Міністерства оборони підполковник Олексій Чернобай.

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Він зауважив, що 10 поранених перебуває на лікуванні за кордоном. Із них п’ятеро – в Угорщині, по двоє – у Німеччині та США і один – у Латвії.

"102 учасники АТО проходять реабілітацію у реабілітаційних закладах. Всього з початку року реабілітаційне лікування пройшов 421 військовослужбовець Збройних сил України", - повідомив речник.