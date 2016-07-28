У хресній ході УПЦ КП взяли участь близько 15 тисяч вірян - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Очікується, що під час молебну на Володимирській гірці кількість учасників ще зросте. Остаточні дані щодо кількості вірян Хресної ходи УПЦ КП оголосимо згодом, після закінчення молебну", - зазначив він.

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Шкіряк зауважив, що на даний час захід проходить спокійно, без будь-яких правопорушень.

"Ситуація під контролем. Правоохоронці працюють в штатному режимі і продовжують здійснювати охорону громадського порядку", - написав радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує на допомогу вселенського патріарха Варфоломія у врегулюванні канонічного статусу української церкви в структурі світового православ’я.