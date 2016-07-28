Порошенко: Прихильників єдиної помісної церкви дедалі більшає, Україна очікує на допомогу вселенського патріарха

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час заходів до Дня хрещення Київської Русі – України сьогодні на Володимирській гірці в Києві.

«Із Константинополя прийшли перші єпископи, священики. Із Царгорода Христова віра прийшла до Києва на береги Дніпра і вже саме звідси поширилася на інші східнослов’янські терени та сусідні народи. Константинопольська церква для нас була, є і буде Церквою-матір'ю до якої ми, її чада, зверталися і будемо звертатися за допомогою, в тому числі і в подоланні розділення, яке сьогодні болить православним українцям», - заявив Порошенко.

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Він зазначив, що цього року завдяки багатолітнім трудам його всесвятості Варфоломія відбувся історичний Святий і Великий собор православної церкви, хоча його і намагалися зірвати деякі деструктивні сили

«За цей рік як український президент я мав добру нагоду зустрітися з вселенським патріархом і твердо переконався, що його всесвятість молиться за Україну і думає над тим, як допомогти нам вирішити наші проблеми», - зауважив Порошенко.

«Сьогодні я особливо радий вітати серед нас його високоповажного представника архієпископа Телмісского Іова. Пане Іов, ласкаво просимо до України, перекажіть, будь ласка, його всесвятості, що православна церква в Україні вкрай потребує невідкладної уваги з боку Вселенського Константинопольського престолу, він єдиний, хто спроможний допомогти православним України об’єднатися і врегулювати канонічний статус української церкви в структурі світового православ’я», - заявив президент.

Соціологічні опитування показують: дедалі більша кількість громадян бажають мати єдину помісну автокефальну церкву pic.twitter.com/oGxykiI9mh — Петро Порошенко (@poroshenko) July 28, 2016

Також Порошенко констатує, що дедалі більша кількість православних громадян України хочуть мати єдину помісну автокефальну церкву.

«Соціологічні опитування показують, що дедалі більша кількість православних громадян України хочуть мати, як це заведено в усьому православному світі і в більшості православних країн, – єдину помісну автокефальну церкву, церкву євхаристійно та молитовно поєднану, але адміністративно незалежну від інших церковних юрисдикцій», - заявив Порошенко.

«Це історичний тренд, який не може оминути і Україну, нашу державу», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада звернулася до вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

ВР просить патріарха видати Томос про автокефалію православної церкви, на основі якого вона могла б посісти належне місце у родині помісних православних церков.